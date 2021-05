La nonnina di 108 anni ancora in attesa di vaccinazione

In attesa di vaccinazione a 108 anni. E' il caso incredibile della signora Rosa De Gregorio, nata a Taranto esattamente 108 anni fa, il 17 maggio del 1913, ed oggi residente a La Spezia. La donna che è scampata a due guerre mondiali e finora anche alla terribile epidemia del covid-19 è in attesa di effettuare la vaccinazione.

La signora Rosa oggi vive con la figlia ed il nipote.

Il caso

Come noto il piano di vaccinazione anticovid nazionale prevede che la vaccinazione avvenga per fasce di età decrescente e per “patologie a rischio”. Nonostante Regione Lazio e Ministero della Salute diffondano dati rassicuranti sulle vaccinazioni degli over 80, attualmente la situazione risulta tutt'altro che sotto controllo ed un esempio emblematico è la signora Rosa a che all'età di 108 anni e nonostante le patologie non è stata ancora vaccinata.

Del caso si sta occupando l'associazione Giustitalia che sta perorando una iniziativa collettiva contro Ministero della Salute per la vaccinazione immediata di tutti gli over 80, con la minaccia di una richiesta risarcitoria per ogni singolo assistito non ancora vaccinato. Evidentemente, però, quello della nonnina di Taranto è un caso che va oltre ogni immaginazione.