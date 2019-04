Concertone del Primo Maggio: navette, parcheggi e viabilità. Tutto pronto per l'accoglienza. Ecco come arrivare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attorno a un evento come Uno Maggio Taranto, che muove decine di migliaia di persone, la macchina organizzativa scorre su più ingranaggi: viabilità, mobilità, trasporto pubblico, sicurezza. Il concerto Libero e Pensante al Parco archeologico delle mura Greche è un puzzle che si compone dopo settimane di incontri e collaborazione tra forze dell'ordine, polizia locale, vigili del fuoco e organizzatori del comitato Cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti. Le ultime novità sul primo maggio di Taranto arriveranno nella conferenza stampa dei Liberi e Pensanti di questa mattina alle 10 al parco archeologico, dove svetta imponente il palco su cui saliranno artisti e attivisti, mentre nella giornata di ieri la polizia locale ha già comunicato la chiusura al traffico di via Atenisio e le variazioni ai percorsi di alcuni autobus Amat.L'ordinanza della polizia locale numero 75, infatti, ha disposto la chiusura al traffico di via Atenisio, nel tratto piazza Borsellino/via Ancona, e per questa ragione a partire dalla mezzanotte del primo maggio e fino alle 24, gli autobus delle linee 3, 5 e 24 subiranno variazioni di percorso (Linea 3 Consiglio - Tamburi e Tamburi - Consiglio; Linea 5 Consiglio - Margherita e Margherita - Consiglio; Linea 24 Consiglio - Paolo VI e Paolo VI - Consiglio).La stessa ordinanza prevede il temporaneo divieto di circolazione veicolare e di sosta fino alla conclusione della sesta edizione di Uno Maggio Taranto. Le strade interessate dalle limitazioni al traffico sono via Lacaita (nel tratto compreso tra viale Magna Grecia e piazzale Fellini) e via Blandamura (nel tratto compreso tra viale Magna Grecia e piazzale Fellini): la chiusura di via Lacaita e di via Blandamura è stata richiesta dalla Questura di Taranto per ragioni di sicurezza.I divieti riguarderanno anche via Ancona (nel tratto compreso tra via Pisa e via Calamandrei, sino all'incrocio con via Montefusco), via Calamandrei (nel tratto compreso tra viale Magna Grecia e via Gobetti), piazzale Borsellino, via Atenisio (tra via Ancona e piazza Borsellino) e via Consiglio (tra via Speziale e viale Unicef), e saranno validi per tutta la giornata di oggi e domani.Nel tratto di strada che va dalla chiesa Santa Rita alla rotatoria di via Galileo Galilei le chiusure saranno temporanee, quindi dipenderanno dal reale afflusso. La mobilità per le migliaia di persone che raggiungeranno l'area del concerto sarà agevolata dal servizio navetta (biglietto di corsa semplice) previsto a partire dalle 14 del primo maggio fino alle 00.30 del giorno successivo, dal capolinea di via Consiglio (che sarà interdetta al traffico privato) fino alla rotatoria tra viale Unicef/via Consiglio/via Rigliaco (le partenze dal terminal di via Consiglio avverranno con una frequenza di 20 minuti).Anche le aree parcheggio non cambieranno rispetto al passato: Auchan, Stadio, in particolare per gli autobus che arriveranno da fuori città e regione. Su via Atenisio, nell'area parcheggio antistante il ristorante Ghiribizzo, sarà consentita la sosta ai mezzi di persone disabili che esporranno il contrassegno richiesto, per facilitare l'accessibilità di tutti. Lo stesso piano era stato applicato nel 2018 ed è stato riproposto anche in ragione delle oltre 50mila persone che dodici me si fa sono transitate dal parco e dalle zone limitrofe. Non ci sono stime sui possibili arrivi, ma si prevede comunque un numero altissimo. A fronte di così tanta gente che si riverserà a Taranto, circa cinquanta vigili urbani ruoteranno nei vari turni per presidiare le strade già da oggi e per tutta la durata dell'evento Uno Maggio Taranto. Un evento costruito dal basso e assolutamente gratuito, come ha ricordato il comitato Liberi e Pensanti che in una nota ha smentito alcune voci circolate a proposito di prevendite e di biglietti a pagamento. «Chiunque sia a conoscenza di episodi di vendita di ticket di ingresso - scrivono - è pregato di comunicarcelo. Segnaleremo agli enti preposti l'episodio. Gli unici tagliandi di accesso saranno consegnati gratuitamente ai singoli spettatori la mattina del giorno 1 maggio direttamente ai varchi di accesso e fungeranno da contapersone secondo le norme di sicurezza previste».