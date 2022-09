Nella sua campagna era nascosto il furgone rubato: denunciato un anziano a Manduria

Il personale del Commissariato di Manduria ha denunciato un anziano per il presunto reato di ricettazione in quanto nascondeva, ben occultato, un furgone rubato all'interno della sua proprietà nell'agro di Manduria.

Localizzato con il Gps

Il Commissariato di Manduria è intervenuto dopo la segnalazione arrivata in Questura della presenza di un veicolo rubato, preso a noleggio, all'interno di un podere, così come indicato dal sistema satellitare GPs installato sul mezzo. I poliziotti sono riusciti a intravedere, da una feritoia del muro, un veicolo che corrispondeva alla descrizione fornita del mezzo rubato. Gli agenti hanno notato che il mezzo presentava il blocco-sterzo manomesso, così come il nottolino di avviamento e l'impianto elettrico. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo ha riferito che il mezzo era stato portato da un suo amico del quale, però, non sapeva fornire le generalità. Il mezzo è stato recuperato ed affidato in custodia in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.