Nasconde armi in casa, 30enne arrestata dalla Polizia

Operazione della Squadra Mobile in provincia di Taranto.Durante un controllo domiciliare in casa una 30enne pregiudicata residente a Statte, i poliziotti hanno recuperato due pistole semiautomatiche clandestine con matricola abrasa.Una, di fabbricazione russa, cal. 9 priva del previsto munizionamento era nascosta dietro un mobile del soggiorno; l’altra una Beretta cal. 9x21 completa di caricatore con 7 proiettili era abilmente occultata nel sottoscala dell’abitazione.Dopo il ritrovamento delle armi, la donna è stata tratta in arresto in flagranza di reato.Le pistole ora sono al vaglio degli investigatori per gli ulteriori accertamenti balistici.