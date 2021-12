Musillo sfida il Pd: primarie a Taranto

«Dopo mesi di incontri, la federazione dei movimenti civici e moderati denominata “Patto per Taranto” sta discutendo sui principi politici aggreganti e sulle linee programmatiche di indirizzo che possano trovare una ampia condivisione al di là di ogni steccato ideologico».

È quanto afferma in una nota il responsabile provinciale del movimento Idea Indipendente Walter Musillo, tra i fautori, attraverso i suoi ex consiglieri comunali di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati