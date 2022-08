Sportivi e accompagnatori al museo a prezzo scontato: accordo tra Mar.Ta e Dominate The Water

Ingressi a prezzo scontato al museo per gli atleti: siglato il protocollo d'intesa tra il Mar.Ta di Taranto e "Dominate The Water", un circuito di gare di nuoto in acque libere ideato e promosso dal campione olimpico e campione del mondo di nuoto Gregorio Paltrinieri, per la tappa tarantina del 10 e 11 settembre.

L'accordo Mar.Ta e Dominate The Water

Il Museo assicurerà per l'occasione, per tutti gli atleti e gli accompagnatori, ingressi scontati per la visita alle sue collezioni, compresa quella interamente dedicata all'atleta e agli atleti di Taranto. Sono previste visite guidate sul tema dello sport, legate alla cultura atletica nell'antichità, veri e propri viaggi nel tempo, immersioni nella cultura sportiva antica, degli «Startgate sport». «Sarà un onore per noi - ha commentato la direttrice del MArTA, Eva Degl'Innocenti -accogliere gli sportivi che animeranno questa importante competizione internazionale facendoli dialogare con uno dei reperti-simbolo del nostro Museo, ovvero l'Alteta di Taranto, conservato nel suo sarcofago del 480 a.C., vincitore delle Panatenaiche che ebbe, come questi atleti del XXI secolo, contatto diretto con il mare, attestato dallo studio del suo scheletro». L'intera sezione «Atleti e guerrieri» del MArTA narra l'importanza dello sport a Taranto nell'Antichità, «di cui - conclude la direttrice - ci ha parlato anche Strabone che ricorda il ginnasio tarantino come uno dei più grandi del Mediterraneo: valori fondamentali per il progetto dei Giochi del Mediterraneo 2026, di cui il Museo tarantino costituisce un elemento imprescindibile».