Tira dritto l’assessore alla Polizia Locale di Taranto, Cosimo Ciraci per nulla impensierito da chi protesta contro le multe. «Le regole vanno rispettate – rimarca – ed è giusto mostrare tolleranza zero soprattutto, verso chi occupa i posti per i disabili, parcheggia sulle strisce pedonali, in prossimità di angoli mettendo a rischio la sicurezza altrui ed in generale, laddove l’atteggiamento dell’automobilista crea un danno agli altri».

Non usa mezzi termini Ciraci che, interviene sul tema sollevato ieri nelle pagine di Quotidiano. «Vi ricordate quando negli anni ’90, la gente parcheggiava sui marciapiedi? Io si. E quando si andava senza casco? Poi, grazie ad una politica di controllo incisiva, la situazione è cambiata. Oggi, quelle scene per fortuna non ci sono più. È nostra intenzione dunque, far valere le norme. Al contempo, non è vero che gli agenti sono dietro l’angolo, pronti ad elevare multe non appena rilevano una trasgressione al codice della strada. Al contrario, vi è tolleranza e flessibilità tanto che fischiano diverse volte per segnalare la loro presenza in prossimità per esempio, di un auto messa fuori posto. Perciò se il proprietario è nei pressi della zona, può agevolmente accorgersi di loro e provvedere a spostare il veicolo. Non mi pare che vi sia alcuna vessazione dietro questo genere di intervento».

I sequestri di ieri

Anche nella giornata di ieri, la polizia locale è intervenuta in maniera incisiva, in quel caso per contrastare la concorrenza sleale. Sono stati effettuati diversi sequestri di materiale di vario genere, venduto abusivamente lungo alcune vie cittadine, legato alla giornata di San Valentino. Gadget e fiori freschi, soprattutto, sono stati requisiti perché venduti in piena violazione delle norme sul commercio ambulante. «Si tratta di un altro segnale di attenzione da parte del corpo di Polizia Locale alle istanze dei commercianti – sottolinea l’assessore – attività che svolgiamo regolarmente e sulle quali ci concentriamo in occasioni particolari, come questa. Grazie agli innesti dei nuovi agenti, inoltre, possiamo effettuare servizi più capillari. E i risultati si vedono».

I parcheggi

Dunque, la linea di Ciraci è certamente chiara, però il problema della carenza di parcheggi in centro rimane. «Sì – sottolinea – ed infatti, siamo alla ricerca di aree, pubbliche o private per sopperire al problema sia in zona borgo, sia a San Vito Lama ed anche nella marina di Taranto. Nelle prime due zone, un avviso pubblico per indagine esplorativa con manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul web sito del nostro comune e vaglieremo le varie opzioni. Per la marina di Taranto, considerato come da poco sia diventata comunale la strada principale, ci attiveremo presto anche in questo senso. Di sicuro, l’orientamento dell’amministrazione comunale è quello di cercare soluzioni per il bene della comunità intera».

Intanto, nell’immediato commercianti e associazioni di categoria hanno chiesto la riapertura delle aree di sosta nella caserma Mezzacapo e nella Banchina Torpediniere. «Dobbiamo ricordare – precisa Ciraci – che quelle zone, adibite a parcheggio in determinati e particolare periodi dell’anno, appartengono alla Marina Militare che ringrazio per la disponibilità. Ovviamente, non possono essere utilizzate sempre perché sarebbe come cedere aree al comune però, una soluzione si può adottare in concomitanza con certi eventi, come per esempio la Settimana Santa».

E l’assessore in effetti annuncia che almeno l’area nella caserma Mezzacapo durante i giorni di pasqua, così come nel periodo natalizio e dei saldi, potrebbe essere messa a disposizione dei cittadini. Lo stesso dovrebbe avvenire in estate. «Di sicuro, stiamo lavorando e ci stiamo impegnando, come sempre, per risolvere le criticità. Allo stesso tempo, mi preme evidenziare che il potenziamento della polizia locale ha già cominciato a garantire una maggiore sicurezza in molte zone della città e davanti a tutte le scuole dove, prima avveniva per carenza di organico una rotazione. Siamo dunque, soddisfatti per questo avvio che ha già ottenuto il plauso di tanti cittadini».