Fanno esplodere il bancomat e fuggono con la cassetta dei soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto notturno al bancomat a Mottola. I ladri hanno fatto esplodere lo sportello automatico di un istituto di credito, impossessandosi di una delle cassette di sicurezza contenenti circa diecimila euro. È accaduto la notte scorsa in via Europa, a Mottola. Con la tecnica della “marmotta”, i malviventi hanno introdotto ed azionato una carica esplosiva nella feritoia di erogazione delle banconote, facendo esplodere lo sportello bancomat. Dopo il furto si sono allontanati a bordo di una Bmw che poi hanno abbandonato e dato alle fiamme sulla strada statale 100, in agro di Mottola. I rilievi sono stati eseguiti dagli artificieri del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Taranto.