Mottola, bosco delle lucciole a numero chiuso: «Tuteliamo la riproduzione»

Numero chiuso al bosco delle lucciole di Mottola per non "disturbare" la riproduzione degli animali. Lo ha disposto l'amministrazione comunale in quanto le fonti luminose, come le luci dei telefonini, possono interferire con l'attività riproduttiva delle lucciole stesse.

La necessità di tutelare il bosco e i suoi abitanti

Visto l'assalto di curiosi e turisti al bosco di Sant'Antuono, è stato disposto con un'ordinanza dei giorni scorsi che di sera l'ingresso sarà riservato a 30 persone per turno. Tre le passeggiate previste alle 20.45, alle 21.30 e alle 22.15. Il posto si può prenotare presso l'infopoint dell'associazione Terre Nostre.

Altre regole da seguire durante la visita sono: niente luce di torce e smartphone, no all’inseguimento e alla cattura dei coleotteri, non gridare, percorrere soltanto i sentieri tracciati, evitare di parcheggiare lungo la provinciale in corrispondenza dell’ingresso al bosco.