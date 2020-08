Scontro fra un'auto e una moto: muore centauro di 26 anni. Lascia un figlio di 5

Ultimo aggiornamento: 18:43

Era in sella alla sua moto, una Ktm enduro, quando per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto l'impatto con una Opel Corsa. E' morto così un giovane di 26 anni, Guglielmo Valenza: l'incidente è avvenuto in contrada Marinella, a Marina di Ginosa, provincia di Taranto Ferito anche il passeggero della moto, un 28enne trasportato dal 118 dall'ambulanza del 118 all’ospedale Santissima Annunziata. Illesi gli occupanti della vettura. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che dovranno stabilire la dinamica del sinistro. Guglielmo Valenza lascia la moglie e un figlio di 5 anni.