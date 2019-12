Morto in casa, il cane lo vegliava da otto giorni

Ultimo aggiornamento: 12:30

Non lo vedevano da otto giorni e dall’appartamento proveniva un cattivo odore. Questa mattina, la tristissima scoperta: il corpo senza vita nella camera da letto con il suo cane che lo vegliava. Ennesimo dramma della solitudine in Via Pola a. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini preoccupati dell’assenza e dall’odore che proveniva dalla casa del pensionato che viveva solo in casa. Quando i vigili del fuoco hanno abbattuto la porta e sono entrati in casa hanno trovato il corpo dell’uomo di circa settant’anni disteso per terra vicino al letto. Vicino a lui il suo cane che non si è voluto allontanare neanche con l’arrivo dei soccorritori.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso e lo stato di avanzata decomposizione dell’uomo. Il cane, un incrocio di pastore tedesco, è stato prelevato dal personale della Asl veterinaria.