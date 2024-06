Morto Franco Basile, ex consigliere comunale di Martina Franca

Un malore mentre era alla guida della sua Fiat 500. Così si è spento, nel primo pomeriggio di ieri, Franco Basile, 68enne molto conosciuto a Martina Franca per aver svolto per due mandati, fino al 2016, l'attività di consigliere comunale.

L'uomo, già funzionario dell'Asl, è stato colto dal malore mentre stavo percorrendo un tratto di via Alessandro Fighera con la sua auto che, senza più controllo, ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione all'incrocio con via Oronzo De Mita. Immediatamente sono accorsi sul posto diversi passanti che hanno allertato il 118. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno spostato il corpo privo di coscienza all'interno dell'ambulanza. Per il 68enne, però, non c'è stato nulla da fare. La morte è stata causata con ogni probabilità da un attacco cardiaco.

La sua attività politica

Franco Basile era molto noto soprattutto per la sua attività politica. Nel giugno del 2016, con il collega di maggioranza, Antonio Carriero, dopo aver preso nettamente le distanze dalla coalizione di governo, con il voto contrario sul bilancio pose fine, di fatto, alla prima sindacatura dell'ex sindaco Franco Ancona.