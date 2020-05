Morte di Stano, chiesti vent'anni per tre della banda degli orfanelli

Trent'anni, ridotti a venti con il rito abbreviato. E' questa la richiesta del pm Remo Epifani per i tre maggiorenni della cosiddetta banda degli Orfanelli per la morte del pensionato Cosimo Stano, avvenuta nell'aprile del 2019 a Manduria. «Senza le continue violenze fisiche e psicologiche subite, il povero Antonio Cosimo Stano non sarebbe morto». Questa convinzione ha spinto la pubblica accusa ieri a chiederela condanna per i tre manduriani, Gregorio Lamusta, Antonio Spadavecchia e Vincenzo Mazza, tutti maggiorenni, imputati nel processo sulla morte del 66enne manduriano vittima di bullismo. Nella sua requisitoria, il pubblico ministero, Remo Epifani, ha ripercorso tutta l’inquietante vicenda che ha portato alla sbarra in tutto 16 ragazzi. Il pm non ha risparmiato accuse di omertà dei vicini di Stano e più in generale di tutti coloro che «hanno girato la testa dall’altra parte». Al termine degli interventi, il gup Vilma Gilli ha rinviato al prossimo 15 maggio l’udienza che sarà dedicata alla difesa. La sentenza è attesa per il prossimo 22 maggio. Ultimo aggiornamento: 20:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA