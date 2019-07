Morta dopo 5 giorni di agonia la donna investita da un'auto pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine non ce l'ha fatta la donna investita da un'auto pirata. La sfortunata 51enne di Manduria, Annarita Massafra, è morta dopo cinque giorni di coma. L'incidente è avvenuto sabato sera 29 giugno, la donna è stata investita da un'auto pirata il cui conducente è stato poi individuato e fermato . Ricoverata nella rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, all’esame dell’ultimo elettroencefalogramma di ieri pomeriggio la sua attività cerebrale è risultata assente pertanto i sanitari, dopo il periodo canonico di osservazione, hanno dovuto staccare le macchine che la tenevano in vita. I parenti che non si sono allontanati un attimo dalla sala d’attesa del reparto intensivo, dopo un consulto tra loro hanno deciso di non concedere l’assenso all’espianto degli organi per la donazione. Il magistrato che conduce l’inchiesta, il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Taranto, Antonella De Luca, ha disposto una nuova ispezione dei luoghi dell’incidente per verificare in particolare le condizioni del manto stradale e della pubblica illuminazione. La vittima lascia il marito e tre figli. Domani pomeriggio i funerali.