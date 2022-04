Misteri, la Troccola rientra al Carmine di Taranto: tre colpi, tutto è compiuto

Dalle 17 di Venerdì Santo alle 9.48 del Sabato: la processione dei Misteri a Taranto si è chiusa con i tre colpi della Troccola. Le 8 statue sono rientrate: Gesù nell'orto degli ulivi, Ecce Homo, La Colonna, La Cascata, il Crocifisso, la Sacra Sindone, Gesù Morto e l'Addolorata, che non è la stessa della processione precedente. I simboli sono stati aggiudicati dalle gare, riservate ai confratelli.

I tre colpi

Il rientro è avvenuto pochi minuti prima delle 10 quando, in una piazza gremita, il troccolante ha battuto con la mazza tre colpi sul portone del Carmine per farsi aprire. È il segno, salutato dall'applauso della folla, che tutto si è compiuto. Che i Riti sono stati celebrati. Che Taranto ha vissuto la Settimana Santa ed ha rinsaldato il legame con quella parte tradizionale di sé che, mai come in questi giorni, la fa apparire non solo bella ma straordinariamente unica. Suggestiva nella sua antica ritualità tramandata da padre in figlio. Emozionalmente intensa.