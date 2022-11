Vandali in azione in piazza: lancio di uova contro i palazzi e poi contro i carabinieri

Vandali in azione, in pieno giorno, nel quartiere Paolo VI della Città di Taranto. I carabinieri, allertati dai residenti, sono intervenuti questa mattina in Piazza Tedesco, dove un gruppo di giovani era intento a imbrattare caseggiati ed autovetture, mediante lancio di uova, farina e vernice spray.

Uova contro i carabinieri

Gli stessi, alla vista dei militari dell’Arma che stavano sopraggiungendo in auto, hanno diretto verso il veicolo un lancio di uova che imbrattavano il mezzo di servizio.

Durante le fasi di identificazione un minorenne si sarebbe reso responsabile di rifiuto di fornire le proprie generalità e, insieme a un altro minorenne, di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale venendo così segnalati alla competente Procura e subito dopo affidati ai rispettivi genitori.