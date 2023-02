Minorenne e incinta fugge dalla comunità: ritrovata dopo un anno insieme al compagno

È stata rintracciata dai carabinieri e riaffidata ad un centro di recupero la minorenne di Manduria che un anno fa si era allontanata da un’altra comunità insieme ad un ragazzo, anche lui in affidamento giudiziario nella stessa struttura, con cui aveva intrapreso un rapporto sentimentale. E con il quale, si scopre ora, ha concepito un bambino.

S’interrompe così la fuga d’amore della giovane coppia, lei ancora minorenne, lui di nazionalità rumena, diciotto anni compiuti da poco. I due che per dodici mesi sono riusciti a far perdere le proprie tracce, si sono fatti scoprire nella città messapica, dove vivono i genitori di lei, a quanto pare con l’intento di regolarizzare la loro posizione di «famiglia di fatto» e ricevere i documenti del piccolo. Non hanno però fatto i conti con la giustizia nei confronti della quale avevano ancora il conto aperto. Ad individuarli sono stati i carabinieri della stazione di Manduria che hanno informato il Tribunale per i minorenni e con gli uffici dei servizi sociali del comune hanno provveduto ad affidare la giovanissima coppia, figlio al seguito, ad una casa famiglia della provincia di Bari.

Le indagini

In caserma è stata invitata anche la madre della ragazza che ha dichiarato di non essere stata mai a conoscenza del luogo della loro lunga fuga.



Resta da capire dove e chi abbia aiutato la minorenne a partorire, sicuramente non una struttura ospedaliera. Ladella diciassettenne, molto giovane anche lei, a sua volta madre di altri due figli, era stata la prima, un anno fa, a denunciare l’allontanamento della figlia dal centro di recupero attribuendo la fuga ai maltrattamenti fisici e psicologici di cui la figlia sarebbe stata vittima da parte degli operatori della struttura. In quella occasione aveva reso pubblica anche una foto dove la figlia mostrava la pancia scoperta con un gonfiore sospetto.

«È molto strano - si lamentava allora la mamma della minore - che gli ospiti della comunità, ragazzi e ragazze, possano intrattenere rapporti sessuali senza alcun controllo di chi la dirige». Sempre in quella denuncia, la donna riferiva fatti narrati dalla figlia relativi ad indefiniti «trattamenti sanitari, probabilmente non autorizzati dalla competente autorità giudiziaria (il tribunale dei minorenni in questo caso, Ndr) e senza che la famiglia fosse messa al corrente». Si parlava di prelievi del sangue eseguiti contro la volontà della stessa minorenne, necessari ad accertare lo stato della dichiarata gravidanza. Per tutto questo tempo le forze dell’ordine hanno tenuto sott’occhio la casa d’origine della minore pensando che da un momento all’altro la ragazza dovesse rientrare per partorire. A quanto pare l’assistenza l’ha ricevuta da altri e in altri posti su cui c’è l’interesse del tribunale dei minorenni.

I genitori manduriani hanno sempre pensato che la giovane coppia fosse riuscita in qualche modo a raggiungere la Romania dove vive la famiglia del compagno. Ora che sono stati individuati, è sempre la madre a chiedere di lasciarli in pace. A breve, salvo conti in sospeso con la giustizia sia di lei che del padre del bambino, la giovane coppia potrà consolidare il nucleo famigliare con il matrimonio ottenendo così il legale riconoscimento del piccolo e i documenti necessari per la crescita o per l’espatrio.