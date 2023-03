Il barista non gli dà da bere e lui estrae la pistola: 39enne nei guai

Il barista rifiuta di versargli ancora da bere, perché ritiene abbia già assunto troppo alcol, e lui lo minaccia con una pistola e poi scappa. Arrestato.

L'arresto

È accaduto ieri sera in un circolo privato a Palagiano (Taranto) dove i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 39enne del posto per detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento. Dopo essersi allontanato dal circolo, il 39enne è stato subito rintracciato da una pattuglia dei carabinieri che lo hanno perquisito scoprendo che aveva in un marsupio una pistola con matricola abrasa. L'arma, che è stata sequestrata, sarà inviata ai laboratori del Ris di Roma per verificare se sia stata utilizzata per commettere altri delitti.