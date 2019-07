Migranti: sbarco di 83 pakistani all'isola di San Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tocca a Taranto accogliere 83 migranti di nazionalità pakistana sbarcati clandestinamente questa notte sull’isola di San Pietro. Tra loro ci sono anche 12 minori non accompagnati.La Prefettura jonica con il comune di Taranto ha gestito l’accoglienza trasferendo i profughi nell’hotspot tarantino in attesa del trasferimento nei vari centri d’accoglienza italiani.Il personale del Comune ha provveduto a rifocillare i migranti e a garantire loro l’assistenza necessaria.E' il secondo sbarco sulle coste tarantine dopo quello avvenuto a Torre Colimena nel mese di giugno. Anche in quel caso si trattava di migranti pakistani.