La messa su Rai1 in diretta da Taranto nella cattedrale di San Cataldo

Come ogni 1 novembre, martedì alle 10.30 su Rai 1, Lorena Bianchetti e «A Sua Immagine» dedicano la puntata ai santi e al concetto di santità, con particolare attenzione a cosa significhi davvero farsi santi oggi. e un momento della trasmissione vedrà protagonista Taranto: sarà infatti la splendida Cattedrale di San Cataldo protagonista della celebrazione eucaristica.

La trasmissione

La storia della Chiesa ha attraversato il tempo lasciandovi una scia di santi, esempi luminosi nei loro contesti, ma quasi sempre ancora attualissimi. Santi che hanno contribuito in modo spesso decisivo ad evolvere il cristianesimo in sintonia con le esigenze più impellenti di ogni epoca; ma anche modelli senza tempo di virtù applicate nella concretezza del quotidiano, spesso accompagnati da eroismi straordinari. Di questo Lorena Bianchetti parla in studio con Padre Luciano Lotti, Segretario Generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, il postulatore Padre Flavio Peloso, e la storica della Chiesa Emanuela Prinzivalli.

Il programma approfondisce, poi, le figure dei santi proclamati da Papa Francesco e alcuni esempi di santità tanto indimenticabili quanto diversi fra loro, dall'attenzione ai poveri di Vincenzo de Paoli, fino alla vita apparentemente dimessa della beata Maria Gabriella Sagheddu, che offrì le sue sofferenze per l'ecumenismo e l'unità dei cristiani. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di San Cataldo in Taranto. Alle 12.00, l'Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.