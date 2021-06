Italy carbon free: l'associazione ricevuta dal sindaco di Taranto

​

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha ricevuto a Palazzo di città una delegazione dell'associazione Italy Carbon Free, guidata dal presidente Caterina Monopoli e accompagnata dal consigliere del governatore della Regione Puglia Cosimo Borracino.

Italy carbon free

L'associazione, che in parte trae ispirazione dai lavori dell'economista statunitense Jeremy Rifkin, si occupa di promozione sociale, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare quanti più cittadini dei comuni italiani sull'uso delle energie rinnovabili, promuovendo in concorso con le amministrazioni pubbliche locali progetti tesi alla riduzione dell'inquinamento nei centri abitati, alla decarbonizzazione del sistema energetico, più in generale alla creazione di comunità energetiche sostenibili.

I commenti

Nel corso dell'incontro, il sindaco Melucci ha «potuto esprimere apprezzamento - è detto in una nota - per il lavoro dell'associazione, sottolineando gli elementi della sua azione comuni al piano locale di transizione, nonché la volontà di avviare presto una proficua collaborazione con simili realtà, in particolare attraverso iniziative e sperimentazioni rivolte ai quartieri più esposti dal punto di vista ambientale».

Per Borraccino, è stata una «interessantissima visita che apre buoni scenari per il futuro sostenibile della città e del territorio jonico. Consolidato e all'unisono il lavoro che, come Regione Puglia, col Comune di Taranto, vogliamo portare avanti per il futuro nella nostra provincia con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente».

