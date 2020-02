Melucci: risposte sulle emissioni o chiudo il Siderurgico

Stavolta Melucci passa alle vie di fatto. Dopo tre lettere e nessuna risposta sulle emissioni odorigene dei giorni scorsi, il sindaco di Taranto firma un'ordinanza nella quale per la prima volta minaccia la chiusura del Siderurgico. Il primo cittadino dà 30 giorni a Mittal e Ilva in As per accertare l'origine delle emissioni e risolvere il problema. Diversamente il sindaco chiuderà lo stabilimento nel giro di 60 giorni. Se invece le fonti non dovessero essere individuate, Melucci preannuncia la chiusura di altiforni, cokerie, agglomerazione e acciaierie. Da sottolineare che non sono stati ancora resi noti gli esiti delle indagini seguite alla denuncia dei fenomeni emissivi al fine di accertarne la provenienza: il compito spetta all'Ispra.