Nuovo scontro tra Melucci ed Emiliano. Il sindaco: "Sul governo frasi poco ponderate"

Nuova stoccata del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, nei confronti del governatore Michele Emiliano sulla questione Ilva. Quando sembrava che le parti si fossero riavvicinate, in occasione della presentazione del Medimex al Castello Aragonese, ecco che il primo cittadino jonico è tornato a ribadire una diversità di vedute sul futuro del Siderurgico già manifestata recentemente, quando Melucci aveva preso le distanze dagli attacchi di Emiliano nei confronti del governo e, in particolare, del ministro Calenda.E resta sempre questo, il rapporto col governo, il terreno di scontro tra i due. Melucci ieri ha nettamente bocciato le parole di Emiliano che l’altro giorno aveva auspicato lo stop a qualsiasi tavolo e a qualsiasi trattativa in attesa della formazione del nuovo governo. Una posizione dalla quale Melucci è lontano anni luce.«Alcune recenti dichiarazioni - dice il sindaco, senza nominare Emiliano - sulla vicenda Ilva ci appaiono poco ponderate. Noi registriamo che c’è ancora un Governo nel pieno delle proprie funzioni e la salute dei tarantini, come il posto di lavoro di migliaia di addetti dello stabilimento siderurgico e i conti dell’indotto, locale non possono certo attendere. D’altronde, anche l’Unione Europea ha ormai messo da parte formalmente ogni posizione demagogica, ribadendo l’importanza del rilancio, in chiave sostenibile, di Ilva, semmai lasciando aperta la porta ad ulteriori innovazioni tecnologiche e low carbon nella produzione dell’acciaio. Chi amministra, a tutti i livelli, lo fa con i dati reali alla mano e li maneggia con cura, per cercare di trarre da essi il meglio per le proprie comunità. Lo sa bene anche l’onorevole Di Maio, che proprio su Ilva ha rivisto la sua posizione, dimenticando forse di allertare taluni simpatizzanti e rappresentanti locali. Non è più tempo di prendersi gioco dei cittadini cavalcando posizioni irrealizzabili, per qualche briciolo in più di effimero consenso. Di certo, non è il modus operandi di questa Amministrazione, che in pochi mesi, con azioni concrete e quindi molto più scomode e faticose è riuscita a rendere questo concetto chiaro a tutti».