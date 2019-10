Medicina a Taranto apre e chiude. Il rettore trasferisce tutti gli studenti a Bari

Se non è un "abbiamo scherzato", gli somiglia tanto. A soli quattro giorni dall'inaugurazione ufficiale, chiude il corso di Medicina a Taranto. L'annuncio in un laconico comunicato dell'Università che parla di "Sospensione attività sede didattica Medicina a Taranto. Il Rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini a seguito dell’incontro con gli studenti tenutosi nella sede didattica di Taranto ha assunto la seguente decisione: i candidati che hanno espresso preferenza per la sede didattica di Taranto e/o a detta sede assegnati in base alle graduatorie pubblicate sul sito di Ateneo, sono ammessi alla frequenza dei corsi di Laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” presso la sede didattica di Bari. Il provvedimento decorre da lunedì 28 ottobre 2019. Le modalità di ammissione agli insegnamenti svolti nella sede didattica di Bari saranno pubblicate sul sito Uniba a cura della Presidenza della Scuola di Medicina, entro venerdì 25 ottobre, ore 13. Il Rettore ringrazia tutti gli artefici istituzionali del progetto “Medicina Taranto” che hanno partecipato al comune desiderio di costituzione di una realtà formativa anche in ambito sanitario, certo che il cammino intrapreso potrà trovare piena realizzazione in un prossimo futuro".

Quindi, nemmeno il tempo di cominciare che è già finita mentre si scatenano le polemiche e c'è chi parla di stato di agitazione.

Ultimo aggiornamento: 19:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA