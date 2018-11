Medici e infermieri a far la spesa con l'auto di servizio durante il lavoro. Chiesto il processo per dodici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se ne andavano in giro con l'auto di servizio Asl durante l'orario di lavoro per fare la spesa o per altri scopi personali dopo essersi allontanati dall'azienda sanitaria senza alcuna segnalazione dell’assenza attraverso il budge marcatempo. Non solo: "spendevano" i permessi sindacali per andare a fare acquisti nel centro commerciale.Sono queste le accuse che hanno portato il sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Taranto, dottor Remo Epifani, all'incriminazione di dodici persone (fra medici, inferimieri e dipendenti Asl) chiamate in causa per i reati di falso e truffa. In qualche caso, in riferimento all’utilizzo dell’auto di servizio dell’azienda sanitaria per scopi ritenuti meramente personali, la procura di Taranto ha contestato il reato di peculato.L’inchiesta è stata chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio per episodi che sarebbero avvenuti nel 2014.