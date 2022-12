Gioca 1 euro al Milion Day e ne vince 1 milione: la dea Bendata bacia nuovamente la Puglia

In Puglia c'è un nuovo milionario: gioca 1 euro al Milion Day e ne vince 1milione. È successo a Massafra, nell’antica tabaccheria Santoro, di corso Regina Margherita. Salvatore Santoro che, insieme ai suoi due fratelli Damiano e Angelo, gestisce la tabaccheria ricevitoria lungo l’importante strada che collega il centro urbano alla Statale Appia, ha appreso dell’importante vincita soltanto nella tarda sera di lunedì, attraverso comunicazione ufficiale inviata dalla Lottoitalia, “Racconta le vincite milionarie con le locandine vinti qui”.

La vincita



«Gentile Salvatore Santoro, siamo lieti di comunicarti che il 16 dicembre 2022 presso il tuo punto vendita è stata realizzata una vincita milionaria, grazie ad una giocata singola in rilettura da 1,00 euro». Così nella nota, in cui il titolare è stato invitato ad utilizzare le apposite locandine “Vinti qui” per raccontarlo ai clienti.

Ieri pomeriggio, appena approntato tutto l’occorrente, i fratelli Santoro hanno annunciato la vincita, aprendo ufficialmente la caccia al vincitore.



Million Day si basa su un’estrazione giornaliera di numeri, come in una vera lotteria; consiste nell’indovinando 5 numeri su 55, da comunicare tramite una schedina a quota fissa di 1 euro. È possibile vincere fino ad un milione azzeccando, appunto, tutti e 5 i numeri.

Sul possibile 234esimo milionario non trapela nulla. Nessuna ipotesi, al momento. «Questo è un punto di passaggio. Transita tantissima gente, già prima che l’alba sorga. Siamo aperti dalle 5,00 alle 21,30. Per cui – dice a Quotidiano Salvatore Santoro - non è facile individuare con certezza il fortunato. Regalare a pochi giorni dal Natale questa grossa vincita è per noi un’immensa gioia».



Della giocata fortunata si ha la certezza della data, ma non l’orario in cui è stata effettuata: «Molto probabilmente – spiega Santoro - nei momenti di maggiore affluenza, in mattinata o nel tardo pomeriggio».

Ora si spera in un brindisi per la vittoria



Considerando che per riscuotere vincite di tali entità non c’è bisogno di passare dalla tabaccheria, (basta presentare direttamente il biglietto in banca), a questo punto, l’auspicio è che qualcuno si faccia vivo, magari anche semplicemente per brindare tutti insieme in occasione del Santo Natale.