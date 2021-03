Orrore a Massafra, madre e figlia uccise in casa. L'assassino in fuga: ritrovato impiccato a un albero

Si è tolto la vita Antonio Granata, l'uomo di 61 anni che l'altra sera ha ucciso la moglie e la suocera a Massafra e poi si è dato alla fuga. Il 61enne dopo la strage in casa era scomparso, ma questa mattina il suo corpo è stato trovato in un terreno di Palagiano. Si è ucciso impiccandosi ad un albero.

Il drammatico duplice omicidio si è verificato ieri sera in un appartamento di via Leonardo Da Vinci nel quartiere San Francsco a Massafra. Al culmine di una lite Granata ha sgozzato con un grosso coltello o con una roncola la moglie Carolina Bruno, di 65 anni, e la suocera Lorenza Addolorata Carano, di 91 anni. Lui stesso poi ha chiamato i carabinieri ammettendo di aver ucciso le due donne. Poi è fuggito. Per tutta la notte le ricerche non hanno dato esito. Questa mattina il suo corpo è stato individuato. Sul posto i carabinieri e il pm Marco Colascilla Narducci.