Le testuggini di Hermann sono finalmente libere. Gli esemplari, circa una trentina, che lo scorso 9 giugno avevano iniziato un periodo di ambientamento nell’Oasi Wwf Monte Sant’Elia adesso sono stati reimmessi in natura, nel Parco Terra delle Gravine. Si tratta di testuggini debilitate, ferite e lesionate da predatori o da attrezzi agricoli, prelevate impropriamente e minacciate da incendi e cambiamenti climatici, che, attraverso le cure e gli screening sanitari approntati dall’Osservatorio Faunistico Regionale pugliese di Bitetto e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari, sono state risanate e riportate gradualmente al loro habitat. Inizia adesso la fase due: grazie al sistema radio-tracking prende il via il monitoraggio della sopravvivenza di 16 individui (8 maschi e 8 femmine) che prevede il coinvolgimento del naturalista Fabio Mastropasqua.

L’iniziativa, portata avanti nell’ambito delle «Azioni per la tutela di specie e habitat di interesse comunitario nell’area delle gravine dell’arco ionico tarantino», ha visto una feconda sinergia tra gli enti e le istituzioni scese in campo, come i comuni di Massafra (capofila del progetto), Crispiano e Statte, ma anche l’Ispra, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che ha autorizzato l’Oasi Wwf di Monte Sant’Elia a poter accogliere le testuggini, e la Regione Puglia che ha finanziato l’allestimento delle strutture dell’Oasi dove gli esemplari hanno trascorso le loro settimane di ambientamento. «Questo progetto ha suscitato un entusiasmo senza precedenti – ha spiegato Fabrizio Quarto, sindaco di Massafra – abbiamo puntato tanto sul restocking delle testuggini nel nostro parco perché crediamo nella tutela e nella difesa della biodiversità. È solo una delle numerose attività introdotte dal nostro comune per preservare flora e fauna di questo territorio, rappresentiamo sicuramente un’avanguardia». E per sensibilizzare bambini e adulti al rispetto degli habitat naturali di animali come le testuggini di Hermann, conoscendo la specie e l’importanza della sua tutela, l’Oasi Wwf di Monte Sant’Elia ha programmato per oggi alle 18, nella propria sede, l’evento Call for Painting: davanti ai cittadini presenti si assisterà al rilascio di una coppia di testuggini munite di ricetrasmittenti, dopodiché tanti piccoli disegnatori mostreranno il loro racconto a colori della storia delle hermanni hermanni liberate. Le opere saranno conservate nell’archivio dell’Oasi. L’iniziativa è gratuita con prenotazione all’indirizzo mail trulliegravine@wwf.it.