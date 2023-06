Il monumento dei caduti imbrattato con la vernice rossa:

«La bravata al Monumento dei Caduti è un gesto compiuto da chi non ha nessun rispetto del bene comune che dovrebbe essere nativo in ognuno di noi ma che molte volte non viene neanche considerato un valore in questa società». Così l'assessore alla Cultura del Comune di Massafra, Domenico Lasigna, dopo l'atto vandalico compiuto, nella tarda serata di mercoledì, da alcuni balordi. Il monumento è stato imbrattato con della vernice rossa.

«Penso che chi abbia commesso questo gesto non si sia reso conto neanche di quello che ha fatto - aggiunge Lasigna - perché gli manca la cultura di capire che ciò che è di tutti va trattato anche meglio di ciò che è proprio».



I carabinieri della compagnia di Massafra e la Polizia locale stanno scandagliando tra le immagini della videosorveglianza per cercare di individuare gli autori dell'insano gesto.

«Le forze dell'ordine - conclude Lasigna - spero che riescano ad individuare i responsabili per fargli capire la gravità dei loro gesti».