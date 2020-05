I vip rilanciano il turismo a Martina Franca: nel video anche Rossella Brecia e Beppe Convertini

«In Puglia c'è una città nel cuore della Valle d'Itria che è pronta ad accoglierti: Martina Franca, culla del barocco, della bellezza, di un fascino senza tempo, una perla circondata da meravigliosi trulli e da antiche masserie».

Comincia così il video spot che hanno realizzato gratuitamente alcuni volti noti del mondo della cultura, dello

spettacolo e dello sport, testimonial d'eccezione della propria città natale, Martina Franca in provincia di Taranto, per sostenere il turismo messo in crisi dalla pandemia. Un progetto che porta la firma, e non solo, di

Carlo Dilonardo, attore e regista di teatro.

L'iniziativa è dell'associazione "Magica Valle d'Itria" che ha raccolto la disponibilità di Rossella Brescia, ballerina e conduttrice radiofonica; dello scrittore Donato Carrisi; di Beppe Convertini, conduttore televisivo; di Antonio Giovinazzi, pilota di 'Formula 1'; e di Leo Muscato, regista a drammaturgo.



"Magica Valle d'Itria" riunisce circa trenta gestori e titolari di strutture extra alberghiere, per lo più a conduzione

familiare, che non hanno avuto accesso - si evidenzia in una nota - «ad alcun paracadute durante la pandemia e che faticano a individuare i giusti strumenti per la ripartenza: tra gli associati c'è chi quest'anno rimarrà chiuso o trasformerà la sua ragione sociale». Lo spot sarà diffuso sui social network.

«Non avremmo potuto mai permetterci un progetto così costruito - afferma la vicepresidente di Magica Valle d'Itria, Antonella Caroli - la pandemia ha prodotto morte, ha impoverito gli italiani, ha stravolto le nostre vite, tutte le nostre certezze e i punti di riferimento. Questo video rappresenta per noi un simbolo di resilienza, di ripartenza, ma soprattutto di unione. Una condivisione di intenti per favorire il bene-essere di una città e dei suoi animatori culturali ed economici».

Il video la prossima settimana sarà sottotitolato anche in inglese per attrarre l'interesse dei turisti stranieri. Un progetto costruito per lo più con immagini inedite firmate da Vito Marzulli e Francesco Zizzi. A Cesare Orlando, coautore assieme a Dilonardo dei testi letti dai vip martinesi coinvolti, il compito dell'editing del video mentre la colonna sonora porta la firma del maestro Antonio Palazzo. Tutti animati dal comune intento di fare

conoscere Martina Franca all'italia e al mondo. Un progetto realizzato in poco più di un mese con non poche

difficoltà visti i limiti imposti dal lockdown. Un atto d'amore dei vip martinesi per la propria città e per la Puglia e un nuovo modo di fare rete.

Ultimo aggiornamento: 18:04

