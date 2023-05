Incidente in moto per Beppe Convertini: «Sono in ospedale da due giorni»

Brutto incidente in moto per Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde, originario di Martina Franca, in provincia di Taranto. «Buongiorno amiche e amici, come va?», ha scritto sui suoi social pubblicando alcuni scatti dall'ospedale San Fillippo Neri,a Roma, in cui è ricoverato. «Io purtroppo sono in ospedale da due giorni», così il presentatore, che non smette mai di pubblicare attimi della sua vita. Poi ha spiegato la dinamica dell'incidente:«Ecco che ti succede quando sei in moto e un'auto ti taglia la strada».

Sta meglio

Nel proseguo del post ha fatto sapere ai suoi fan di star meglio, dopo due settimane di continuo lavoro, nonostante i dolori alla faccia dovuti all'incidente, «ma grazie al dott.

Scopelliti e al personale del San Filippo Neri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!».

Dovere al lavoro

Non ha mancato a lavoro nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto e i punti di sutura. Un gesto che, ha detto, è dovuto al «senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia, i valori delle nostre nonne e dei nostri nonni».

Ora un po' di pausa

Adesso il conduttore pugliese ha deciso di fermarsi per qualche giorno perché, ha detto, «non potevo fare altrimenti e mi sono operato». Poi ha rivolto un pensiero alle tante persone che ha incontrato durante le sue giornate in ospedale. «Ricordiamoci di regalare loro un sorriso, la terapia più importante assieme alla preghiera!», è scritto nelle ultime parole del post sui social, con accanto un cuoricino.

I commenti

Tanti i commenti di vip e colleghi per una pronta guarigione: da Maria Teresa Ruta a Samantha de Grenet, da Adriana Volpe a Massimiliano Rosolino, da Andrea Roncato a Gloria Guida, da Manila Nazzaro ad Anna Falchi.