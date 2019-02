Paura in paese: incendio in un negozio di tappezzerie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una densa colonna di fumo nero ha avvolto nel tardo pomeriggio di oggi, a Martina Franca, l’area di Corso dei Mille per un incendio sviluppatosi in modo consistente all’interno di un laboratorio artigianale posto in via Pisacane.L’attività in fiamme produce tappezzeria per auto. I locali sono attualmente consumati da fuoco e fumo derivanti dalla combustione di pelli e materiali stipati al suo interno. Allertati dagli abitanti, sono attualmente operativi sul posto i Vigili del Fuoco, scortati dai Carabinieri della locale Compagnia e dalla Polizia Locale che si sta occupando di gestire la viabilità.Non sono ancora chiare le cause ma si sospetta un corto circuito come origine del rogo.