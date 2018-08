Martina ai cancelli della fabbrica parla con gli operai e chiede un incontro a Di Maio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visita a sorpresa del segretario nazionale del Pd Maurizio Martina questa mattina ai cancelli dell’Ilva di Taranto prima dell’inizio del turno delle 6. Martina ha partecipato al volantinaggio promosso dal Partito Democratico tarantino e ha ascoltato e discusso con gli operai del turno del futuro dell’azienda e dello stallo determinato dal comportamento attuale del governo. "Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell’azienda meritano risposte serie e non propaganda. In questi anni noi abbiamo garantito la continuità produttiva salvaguardando i posti di lavoro, seppur in una situazione molto delicata. Il governo attuale la smetta di perdere tempo e di giocare allo scaricabarile. La tutela ambientale, della salute e del lavoro ora esigono responsabilità e scelte precise. Noi ci associamo all'iniziativa delle organizzazione sindacali e dell’impresa perché ora non è più tempo di rinvi. Alla fine di questa mattinata di incontri con sindaci e organizzazioni locali a Taranto, chiedo al ministro Luigi Di Maio un incontro urgente per confrontarci e capire le sue reali intenzioni sul futuro di Ilva. In tutti gli incontri di oggi è emerso un dato impressionante ovvero l'assoluta assenza di un percorso di ascolto da parte del governo con i soggetti del territorio coinvolto. Servono risposte immediate ora: sul futuro della fabbrica e della città,sugli investimenti programmati in questi anni per Taranto da Ilva al Contratto istituzionale di sviluppo, alla zona economica speciale per il porto. Prima il governo chiarisce cosa intende fare meglio è per tutti».