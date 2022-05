MarTa, Degl'Innocenti lascia Taranto: sarà la nuova direttrice dei Musei comunali di Bologna

La direttrice del Museo MarTa di Taranto Eva Degl’Innocenti è in procinto di lasciare la guida del Museo Archeologico Nazionale: dopo 7 anni, infatti, diventerà la nuova responsabile dei Musei Comunali di Bologna.

Degl'Innocenti ha partecipato, vincendolo, al bando nella città emiliana proprio come successe a Taranto, città in cui si era trasferita nel 2015 dalla Francia: la sua precedente esperienza prima della città jonica, infatti, era in Bretagna e prima ancora aveva lavorato a Parigi.