La Marina militare: l'aggiudicazione dell'appalto non ha avuto seguito. Il caso davanti al Tar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gara d'appalto per la manutenzione delle Unità Navali della Marina Militare nelle sedi di Brindisi e Taranto sospesa dal Tar di Lecce, «benché aggiudicata, non ha dato esito ad alcun ulteriore atto amministrativo discendente. Tale decisione, ancor prima dell'insorgere del contenzioso, è stata presa per permettere ulteriori verifiche nonché la valutazione di altre prioritarie esigenze nel frattempo insorte». Lo sottolinea in una nota la Marina Militare.L'appalto riguarda i servizi di manutenzione dei ponti di volo, ponti coperti e scoperti a bordo delle unità navali della Marina Militare di stanza a Brindisi e Taranto indetta da MARISTANAV Taranto. Il Tar ha concesso la sospensiva ravvisando il difetto del requisito della pregressa esperienza in capo alla ditta aggiudicataria e ha fissato per il prossimo 7 novembre l'udienza per la decisione di merito. Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Luigi Quinto nell'interesse dellasocietà Siples, seconda classificata, iscritta nello speciale albo di qualificazione per l'esecuzione dei lavori per conto del Ministero della Difesa.