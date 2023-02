Marina di Ginosa vede la bandiera lilla: adatta anche per turisti con disabilità

Bandiera Lilla in vista per Marina di Ginosa. Si tratta del riconoscimento per la promozione del turismo delle persone con disabilità. Su dieci criteri, Ginosa ne ha già superati nove. L'obiettivo di questo riconoscimento è premiare gli Enti Locali che hanno adempiuto agli obblighi morali ed etici di rendere un luogo accessibile. In provincia di Taranto, solo Maruggio si pregia di essere ufficialmente comunità inclusiva.

Valutazione positiva

La conferma sulla "Bandiera Lilla" viene dall'assessore al Marketing territoriale e Turismo, Nicola Aricò. Il quale precisa che «il primo test di valutazione è stato positivo. Tant'è in Giunta abbiamo aderito al progetto con apposita delibera. Aggiungo, che lo stesso è seguito sia da me che dall'assessora ai servizi sociali e vice sindaco, Dania Sansolino». Poi, Aricò spiega che «i riconoscimenti europei e nazionali per Ginosa sono frutto di pianificazione, programmazione, progettazione e tantissimo lavoro. L'impegno incessante - sottolinea - sta gradualmente dando risultati di eccellenza sulla mobilità sostenibile, sull'interazione responsabile con l'ambiente e la costruzione della qualità della vita come stella polare di intervento a favore delle persone con disabilità».

Il progetto

Il progetto "Bandiera Lilla" è nato nel 2012 da un'idea della Regione Liguria. Favorisce il turismo da parte di persone con disabilità, coniugando il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico. Operando, altresì, sia con funzione sociale che di rilancio dell'economia. La disabilità motoria, tra Europa e Stati Uniti, supera i 30 milioni di potenziali utenti. Un dato da rapportare a Marina di Ginosa, sempre più inserita tra i luoghi più belli e puliti, accoglienti d'Italia. Finora, lo hanno sigillato anche i riconoscimenti ricevuti dall'Unione Europea con l'assegnazione di 24 Bandiere Blu e, lo scorso anno, anche con Spiga d'Oro. Non di meno la premiazione della stagione estiva passata da parte di Legambiente con quattro vele su massimo cinque da conferire. Poi, da sei anni è destinataria della Bandiera Verde. E qui v'è da dire che le valutazioni non rivengono da autocandidature, ma bisogna soddisfare i requisiti stabiliti da un'equipe di pediatri italiani. Ai quali interessa soltanto che siano soddisfatte le esigenze di mare e spiagge adatte, con spazi adeguati per famiglie e bambini. L'auspicio, a questo punto, è che l'Ente locale ginosino istituisca anche un servizio di telemedicina. Facendo così fiorire, all'ombra della Bandiera Verde, assistenza pediatrica diffusa. La tecnologia, al riguardo, può diventare un'alleata per vacanze più sicure, facilitando consulenze anche laddove c'è carenza di camici bianchi dei bimbi. Insomma, fare di Marina di Ginosa un luogo sempre più a misura di bambini. Una località amica, insomma. Un breve passaggio va fatto sulle "Vele" assegnate da Legambiente. Sono il simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque, ma, in generale, la qualità ambientale e dei servizi offerti. Forniscono un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere per essere all'altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.