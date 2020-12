Due ufficiali della Marina a processo per corruzione, ma il Tar li reintegra al lavoro

Sono tutti accusati di aver intascato tangenti, ma c'è chi può tornare in servizio e chi no. È l'ultimo capitolo legato alle inchieste giudiziarie sulla tangentopoli della Marina militare, ma questa volta scritto dai giudici dei tribunali amministrativi.

Sono infatti tornati a indossare la divisa due ufficiali della ancora sotto processo con l'accusa di aver preteso denaro dagli imprenditori dell'indotto. Nonostante le accuse pesantissime e in alcuni casi persino le ammissioni degli stessi militari, il Tar di Lecce ha accolto la loro richiesta di tornare in servizio. I due capitani di fregata Giovanni Cusmano e Giuseppe Coroneo erano stati sospesi dal servizio dopo il loro arresto nella prima inchiesta sulla tangentopoli nella base militare di Taranto nata dopo l'arresto di Roberto La Gioia, ufficiale della Marina condannato alla fine dell'abbreviato a 8 anni di carcere a settembre 2019: le accuse mosse dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone che aveva coordinato l'indagine dei Carabinieri guidati all'epoca dal capitano Pietro Laghezza, erano di aver costituito un sistema che imponeva agli imprenditori locali il pagamento di un pizzo pari al 10 percento dell'importo dell'appalto per ottenere in cambio la regolare liquidazione delle fatture. Un pizzo che per i magistrati era paragonabile a quello imposto dalla malavita organizzata.

Alcuni di loro, come Cusmano, hanno persino fatto una serie di ammissioni nel corso delle indagini preliminari confermando l'esistenza di una sorta di struttura militare che raccoglieva le tangenti dagli imprenditori e poi divideva il denaro tra diverse figure dell'apparato della Marina. Cusmano e Coroneo, però, hanno scelto il rito ordinario e tra cambi di giudici e rinvii dovuti al Covid, sono trascorsi oltre cinque anni senza giungere nei loro confronti a una sentenza di primo grado. Gli organi militari hanno disposto una nuova sospensione dal servizio, ma i due hanno presentato ricorso ai giudici amministrativi che hanno accolto la loro richiesta.



Nelle carte in possesso del Quotidiano si legge che la Marina militare aveva spiegato, nel caso di Coroneo che «anche se impiegato in diverso incarico» il ritorno di Coroneo sarebbe stato motivo «di pregiudizio per il prestigio della Forza Armata e per il regolare andamento dell'attività di servizio». Nel caso di Cusmano, la Marina aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato per ottenere l'allungamento della sospensione, ma anche il massimo organo amministrativo aveva dato ragione all'imputato: i giudici avevano ammesso che l'ipotesi di una ulteriore sospensione non appariva «del tutto insufficiente», ma Cusmano doveva essere reintegrato poiché «non sussiste un danno grave ed irreparabile per l'Amministrazione».



Per un terzo imputato, Marco Boccadamo, invece le cose sono andate diversamente. I giudici del Tar Lazio, a differenza dei colleghi salentini, hanno respinto la sua domanda di ritorno in servizio sostenendo che «le gravissime accuse mosse al dipendente, anche se non definitivamente accertate, rendono inopportuna la presenza in Ufficio». Eppure Coroneo e Boccadamo avevano ricoperto, in periodi di tempo differenti, il ruolo di Vice direttore di Maricommi. Cusmano invece aveva ricoperto l'incarico di Comandante del V Reparto di Maricommi e a lui era succeduto nel ruolo La Gioia. Nelle motivazioni della condanna di quest'ultimo il giudice Vilma Gilli ha scritto «appare evidente che gli imprenditori siano stati messi con le spalle al muro, costretti a pagare una indebita somma di denaro, senza averne alcun vantaggio o interesse (indebito), ma solo per ottenere un proprio diritto» ed evitare «un danno ingiusto».

