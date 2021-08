Medaglia d'oro per Antonella Palmisano nella marcia 20km

Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia.

Lo ha vinto l'atleta pugliese - tarantina di Mottola - Antonella Palmisano. È la

prima volta che l'Italia vince l'oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade. Antonella Palmisano vincendo l'oro olimpico dei 20 km di marcia a Sapporo si è fatta il più nel regalo per il suo compleanno, che è oggi: compie 30 anni.

Al secondo posto, argento, la colombiana Sandra Arenas, terza e bronzo la cinese Hong Liu.

Le dichiarazioni della campionessa

«Vincere l'oro olimpico nel giorno del mio compleanno, che premio». Negli ultimi cinque chilometri dei venti della sua marcia d'oro a Tokyo 2020, Antonella Palmisano, 30 anni compiuti proprio oggi, ha avuto «la pelle d'oca, pensando a tutti i sacrifici che ho fatto e pensando a tutte le persone che mi sono state vicine. E poi ieri la vittoria di Massimo Stano mi ha dato una carica in più». Queste le prime dichiarazioni della marciatrice mottolese che ha ricordato come dopo la Coppa Europa a maggio è stata ferma 40 giorni per infortunio. «Ho pianto quasi tutti i giorni, avevo paura - ha detto l'azzurra a RaiSport - di dover rinunciare a essere qui, ma ne è valsa pensa».