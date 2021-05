Ex Ilva, sit in a Roma di cittadini e associazioni: “Stop a fonti inquinanti”. In programma udienza del Consiglio di Stato su fermata area a caldo

Presidio in corso in piazza Montecitorio, a Roma, di associazioni e cittadini di Taranto che chiedono lo stop agli impianti inquinanti dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva). Una mobilitazione organizzata nel giorno dell'udienza al Consiglio di Stato sul ricorso presentato da ArcelorMittal e Ilva in As contro la sentenza del Tar di Lecce, al momento sospesa, che impone la fermata dell'area a caldo in ottemperanza a una ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

Sono presenti attivisti del Comitato Salute e Ambiente, che già ieri hanno tenuto un sit-in in piazza San Silvestro, e altre associazioni che auspicano una conferma della sentenza del Tar. È possibile che la decisione del Consiglio di Stato arrivi anche domani o nei prossimi giorni. Il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che partecipa con una delegazione, invoca invece la chiusura totale dello stabilimento.

Anche oggi si sono alternati nella piazza gli interventi dei portavoce dei vari movimenti e di mamme di bambini morti per malattie che ritengono connesse all'inquinamento. Vengono mostrate croci bianche e foto dei bambini con la scritta «Io dovevo vivere».