"Mangia e cammina" tra i vicoli dell'isola di Taranto: oggi e domani serate tra cozze e vini

Una passeggiata enogastronomica culturale interamente “Made in Città vecchia”. È la formula dell’evento “Mangia e cammina. Taranto capitale di mare” che si svolgerà oggi e domani nel centro storico. Ieri mattina la due giorni è stata presentata nel Salone degli specchi di Palazzo di città. Protagonisti della manifestazione saranno i vicoli e le piazzette del centro storico che si animeranno alla riscoperta delle bellezze architettoniche e dei sapori della cucina marinara locale. «La Città vecchia è il cuore di Taranto – ha dichiarato L’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Taranto Fabrizio Manzulli - e le attività produttive sono parte integrante del suo valore, sostenerle fa parte di una rigenerazione strutturale e culturale».



L’iniziativa è organizzata da Circusland e promossa dal Comune di Taranto, in particolare dall’Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale, con il patrocinio del Touring Club Taranto. Due le formule tra cui scegliere: “Silver” (costo coupon 12 euro), per una visita guidata di un’ora, una degustazione a scelta di un primo o un secondo piatto o un dolce, più il vino, un bonus Jolly a scelta. La soluzione “Gold” (costo 16 euro), prevede visita guidata di un’ora, due degustazioni a scelta tra primi, secondi e dolce, più due di vino e un ticket jolly.



La prima edizione dell’evento si svolse nel 2016 e torna in un 2020 provato dal coronavirus, un segnale di speranza anche se nel rispetto delle norme anti contagio. «Faremo attenzione al rispetto del distanziamento – ha proseguito l’assessore – e all’utilizzo delle mascherine. Abbiamo eliminato le parti artistiche per evitare il rischio di assembramento». Per le visite guidate ci saranno due opzioni: “Alla scoperta della Taranto dei sotterranei” per conoscere gli Ipogei con le guide turistiche dello Iat e Nobilissima Taranto e “ Taranto tra Riti e Magia” a cura delle guide di Taranto Turistica. Le visite guidate avranno inizio alle 19 e saranno scaglionate per gruppi. Le degustazioni, invece, sono a percorso libero, presso una decina di pubblici esercizi. L’edizione di quest’anno guarda anche al sociale: ci sarà Articolo 21, ristorante sociale di piazzale Democrate, diventato luogo e simbolo di integrazione e valorizzazione della diversità (nel blocchetto ticket ci sono due buoni spendibili per il trasferimento in Ape Calessino).

Altra novità è la partecipazione dei ragazzi dell’Oratorio di san Giuseppe, coordinati da Don Emanuele Ferro, con un punto di ristoro nei pressi di San Cataldo. Da ricordare anche il contributo di Giovanni Guarino, dei ragazzi del Laboratorio Teatrale del Teatro Fusco di Taranto, in particolare Andrea Romanazzi e Chiara Ritelli e della cantautrice Melga.

Le degustazioni dei vini avranno luogo al Palio Caffè di via Duomo, all'Hotel del Sole, nel cortile di Palazzo Galeota, nei pressi di san Cataldo, con la presenza dell'Associazione Sommelier Italiani, Delegazione Taranto. L'evento è anche ecocompatibile, si avvale della collaborazione di Kyma Ambiente e Circusland ha fornito a tutti i ristoratori vettovaglie monouso biodegradabili oltre a contenitori per la raccolta. Tra le collaborazioni quella di Confcommercio Delegazione Città Vecchia con il supporto del Centro Ittico Taranto che fornirà ai ristoratori le cozze tarantine, tracciate, insieme ad Ittica Ionica. Per partecipare occorre acquistare un voucher on line su www.mangiaecammina.it o allo Iat Punto informativo turistico del Comune presso il Castello Aragonese, o presso "Cki e il boss" in via Duomo o presso altri punti vendita autorizzati. Ultimo aggiornamento: 13:00