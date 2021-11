Manduria, piazza imbrattata dai graffiti. La mamma denuncia il figlio writer

Ha scoperto che il graffitaro che aveva imbrattato il basolato della piazza era suo figlio di 12 anni. Così, per la vergogna e la rabbia, una donna originaria di Manduria in provincia di Taranto, lo ha denunciato alla polizia locale offrendosi di ripulire le scritte.

La denuncia della mamma

Si chiude con questo gesto di coraggio e lodevole senso civico la vicenda che aveva creato sdegno nella popolazione per la bravata di graffitari in erba che la sera di Halloween avevano lasciato scritte e disegni sulla pavimentazione della centralissima Piazza Garibaldi e l’atrio dello storico Palazzo Imperiali.

La donna, imbarazzata e dispiaciuta, ha dato così prova di responsabilità genitoriale autodenunciandosi ai vigili urbani che hanno verbalizzato tutto riservandosi misure a suo carico in quanto genitrice del piccolo writer.