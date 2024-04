Rissa tra studenti alla fermata del pullman: tre feriti

Rissa tra studenti questa mattina a Manduria alla fermata del pullman di Piazza Vittorio Emanuele. Tre ragazzi di Maruggio, tra cui due minorenni, sono finiti in ospedale, due al Giannuzzi di Manduria mentre il terzo, più grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per un trauma cranico ed altre ferite al volto. Non corre pericolo di vita.

La polizia del locale commissariato intervenuta sul posto ha identificato altri studenti, pare manduriani, che avrebbero preso parte alla baruffa nata, pare, da una disputa su chi dovesse salire o scendere per primo dal mezzo pubblico.

Il minore più grave che ha riportato delle ferite ad una guancia e un trauma commotivo, ha perso i sensi e si è accasciato al suolo.

E' stato assistito da un passante sino all’arrivo di due ambulanze del 118 partite dalle postazioni di Avetrana e Torricella.