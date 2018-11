«Abbiamo le foto di te nuda». Ricattata via chat denuncia, chiesto il processo per due

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due manduriani, un 233enne e un 30enne, saranno processati su richiesta della Procura di Taranto con l'accusa di estorsione e tentativo di estorsione nei confronti di una giovane donna. In diversi momenti hanno contattato la vittima chiedendole soldi per pubblicare, in chat o su Facebook, foto che la ritraevano nuda. In realtà le immagini, che i due hanno inviato alla vittima via WhatsApp, ritraevano altre donne nude alle quali - con un fotomontaggio - era stato sostituito il volto con quello della vittima.La donna, temendo di finire nel tritacarne dei social, ha pagato una prima volta. Poi, però, davanti ad una seconda richiesta di denaro, ha raccontato tutto al marito e insieme hanno presentato denuncia. Le indagini hanno accertato le responsabilità dei due manduriani, per i quali il sostituto procuratore Remo Epifani ha chiesto il processo.