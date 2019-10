A fuoco l'impianto di compostaggio: rischio ambientale

Ultimo aggiornamento: 17:13

Centinaia di metri cubi di materiale organico dell’impianto di compostaggio Eden 94 di Manduria stanno bruciando da diverse ore. Spinte dal vento le colonne di fumo visibili a distanza hanno raggiunto l’abitato.Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco e della polizia locale. Si ignorano le cause dell’incendio che ha interessato i cumuli di materiale situati nella parte più distante dall’ingresso sfornite di videosorveglianza.L’ufficio di polizia locale ha già allertato l’Arpa di Taranto. In attesa del parere dei tecnici, il comando di polizia municipale consiglia la cittadinanza a non esporsi ai fumi diretti che hanno raggiunto il centro e a tenere per quanto possibile le finestre chiuse.