Manduria, fuori strada con l'auto: ragazza salva per miracolo

Un incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi, si è verificato ieri intorno alle 18.45 sulla provinciale Manduria - Francavilla Fontana. Una ragazza giovanissima e neopatentata, di Sava, percorreva assieme a una coetanea con la propria auto moto quel tratto di strada, quando all’improvviso, per cause da stabilire, ha perso il controllo del mezzo finendo in un terreno agricolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 che hanno trasportato le ragazze all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Per fortuna pare che abbiano riportato solo delle contusioni e qualche escoriazione. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso. Purtroppo, dato l’alto numero di incidenti, anche mortali, verificatisi su quella strada, sarebbe forse il caso che vengano effettuate le rispettive verifiche sulla sicurezza.