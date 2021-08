Manduria, bomba d'acqua e vento fortissimo: abbattuto un muro di cinta

I temporali erano attesi ieri, ma le precipitazioni in alcuni casi hanno assunto aspetti più preoccupanti. Una bomba d’acqua con fortissimo vento simile ad una tromba d’aria e grandine si è infatti abbattuta a Manduria e nel circondario provocando danni alle strutture di alcune attività commerciali. In vai Abramo Fontana la furia del vento ha abbattuto un muro di tufi non provocando vittime. Danni anche agli alberi del viale della stazione ferroviaria dove sono caduti grossi rami fortunatamente senza colpire auto in transito. Molti gli ombrelloni, tende, sedie e fioriere dei dehors sono volati via, alcuni danneggiati irrimediabilmente.

L'allarme

Ma soprattutto si teme ora per il prossimo raccolto del Primitivo che potrebbe aver subito danni dalla grandine. Gli agricoltori stanno facendo il giro dei campi per fare una verifica del possibile danno. Come è noto proprio in questi giorni sta partendo la vendemmia con un raccolto che si prevede di buona qualità e anche quantità. La speranza è che il maltempo non abbia lasciato dietro di sé la devastazione nei vigneti.