Manduria, assalti e furti ai vigneti del Primitivo. E c'è chi pensa alle ronde notturne

Notti agitate per i viticoltori di Primitivo alle prese con i sempre più frequenti furti di uva. D’altra parte, il repentino aumento del valore di questo prodotto ha fortemente esposto i contadini a subire danni di questo genere ed è per questo che qualcuno si sta organizzando anche con ronde notturne. Da qualche giorno, nelle campagne tra Manduria e Sava, interi filari di vigneti sono stati svaligiati, alle spalle degli ignari proprietari che, il giorno dopo, hanno dovuto fare i conti con quest’amar a scoperta.

Le storie



Un caso è stato raccontato con sdegno anche da una donna manduriana sui social. «Mi rivolgo a quei vigliacchi che hanno rubato dell’uva primitivo in zona Specchiarica. Voglio soltanto esprimere una mia riflessione personale nelle vesti di figlia che appartiene orgogliosamente ad una famiglia di contadini». Ed in effetti, nel mirino di questi malviventi sono finiti anziani viticoltori che, recandosi nei loro vigneti, hanno trovato quest’amara sorpresa. «Siete riusciti a spegnere l’entusiasmo e la grinta di un contadino - scrive la donna - che, nonostante la sua veneranda età anche quest’anno ha saputo portare avanti con tanta dedizione e spirito di sacrificio le sue amate terre». Il danno ovviamente, non è solo economico ma assume i connotati di un gesto davvero meschino. «Lo stesso contadino – prosegue la figlia dell’uomo derubato - che oggi con la vendemmia organizzata in maniera scrupolosa ed ineccepibile doveva raccogliere i suoi frutti e che con un pizzico di orgoglio avrebbe mostrato ai suoi nipoti e agli altri. Ma con la vostra azione scaltra e riprovevole avete saputo rovinare tutto». L’invito rivolto agli autori del furto è inequivocabile. «Imparate a lavorare dignitosamente e a tirare avanti con il vostro sudore, soltanto così vi sentirete uomini veri e liberi».