Maltrattava e violentava la moglie lei lo denuncia e lo fa arrestare

A un certo punto, dopo maltrattamenti e violenze, non ce l'ha fatta più e l'ha denunciato facendolo arrestare. I carabinieri di Castellaneta hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Taranto, nei confronti di un 45enne per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta dalla moglie convivente nel mese di gennaio scorso, hanno fatto emergere il contesto di assoggettamento psicologico e vessatorio in cui versava la vittima. La stessa, esasperata dalle angherie subite da tempo, dalle violenze fisiche e psichiche subite ha trovato finalmente il coraggio di vincere la paura e raccontare tutto ai carabinieri. Nel corso dell’attività è emerso che l’uomo, nel corso di tutta vita matrimoniale, era solito picchiare e insultare la donna, anche alla presenza delle figlie minori, costringendola, altresì, contro la sua volontà, ad avere rapporti sessuali di ogni tipo. Le indagini condotte dai militari, hanno consentito di accertare che l’arrestato, nel porre in essere le sue condotte violente, incurante di ogni minima forma di rispetto per la persona, minacciata e costretta al silenzio. L’uomo è stato arrestato.