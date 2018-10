Maltempo, a Taranto si fa la conta dei danni: vertice col prefetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si prevede lunga la conta dei danni provocati dalla tromba d’aria che ieri si è abbattuta a Manduria. Decine, forse centinaia le abitazioni e i locali commerciali colpiti. Fortunatamente solo un ferito lieve. Le squadre dei vigili del fuoco mobilitate da Grottaglie, Taranto e Brindisi, stanno lavorando da ieri sera per mettere in sicurezza le strutture colpite. I funzionari del comando provinciale di Taranto sta esaminando la chiesta di San Michele Arcangelo che presenta crepe nella parte interna danneggiata dal crollo della parte superiore della facciata.Alle 16 è previsto un incontro in municipio con il prefetto di Taranto e le autorità civili e militari locali. Il consigliere regionale manduriano, Luigi Morgante, ha fatto richiesta al presidente Michele Emiliano e al prefetto di Taranto perché istituiscano il Centro operativo comunale per le emergenze di cui la città di Manduria è priva.