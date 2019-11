Maltempo in arrivo, domani le scuole resteranno chiuse

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Taranto per l'allerta meteo. Con un'ordinanza, il sindaco Rinaldo Melucci ha annunciato la decisione in relazione al bollettino della Protezione Civile Regionale che ha diramato l’allerta arancione per temporali e vento a partire dalla serata di oggi e per tutla la giornata di domani. Sono infatti attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sono previsti anche venti di burrasca con rinforzi dai quadranti sudorientale.

Il sindaco ha per questo emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole per domani e ha inoltre dichiarato la fase operativa di preallarme ed ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Comando di Polizia Locale di via Acton 77.

Sono state allertate le ditte per il pronto intervento in caso di emergenza.

